Sgominata la gang specializzata nei furti nei centri commerciali: sette arresti

Mercoledì 17 Gennaio 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2018 14:53

Un intero nucleo familiare, supportato da due amici, aveva creato una banda criminale specializzata nei furti all'interno di centri commerciali e grossi depositi, che agiva in tutta la Campania. A stringere il cerchio, identificando tutti i componenti della banda, sette persone in tutto, sono stati gli agenti del commissariato di polizia Ponticelli.I componenti della banda erano soliti agire nelle ore serali e notturne, dopo aver compiuto una serie di sopralluoghi preparatori alla buona riuscita del colpo. L'operazione, scattata a seguito di un ingente furto di materiale di pelletteria, subito dalla nota ditta statunitense Timberland, ha consentito agli agenti di avviare indagini anche di natura tecnica, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.Il primo ad essere identificato è stato Carlo Di Maio, poi i poliziotti hanno accertato le responsabilità del padre, della madre, del fratello, dello zio e di due amici. Stamani, il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso una serie di provvedimenti nei confronti dei responsabili. Vincenzo Di Maio, 52 anni, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere; Carlo Di Maio, 30 anni, Salvatore Di Maio, 45 anni, Giuseppe Napolitano, 46 anni, già detenuto, Assunta Giuliani, 49 anni e Ciro Alfano, 50 anni, sono stati destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari; A.B., 65 anni, è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di Napoli. Per tutti gli indagati il reato contestato è quello di associazione per delinquere finalizzata ai furti.