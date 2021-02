Quattro immigrati, due delle quali donne, sono stati arrestati dalla Polizia in due diversi interventi in un supermercato di via Argine a Teduccio e nella Galleria commerciale della Stazione Centrale di Napoli Due cittadini della Georgia, irregolari sul territorio nazionale, Otar Gaganashvili, 29 anni, già denunciato in passato, e Z.P., 19 anni, sono stati bloccati dagli addetti alla Vigilanza di un supermercato in via Argine, dopo aver asportato 14 bottiglie di liquore.

Su segnalazione della Centrale Operativa i poliziotti hanno compiuto un secondo intervento nella galleria commerciale sotterranea di piazza Garibaldi, dove due donne avevano sottratto alcuni capi di abbigliamento in un negozio, per un valore di 372 euro, Roxana Baeram e Sorina Adel Ali, di nazionalità romena. entrambe di 19 anni e già denunciate in passato, sono state arrestate per tentato furto aggravato.

