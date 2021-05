Furti nei supermercati, arrestato rapinatore seriale di ​uova di Pasqua e forme di parmigiano

I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Napoli Nord, Vincenzo De Martino, 55enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di alcuni furti commessi all’interno di alcuni supermercati della provincia nord-occidentale di Napoli.

L’attività di indagine ha permesso di attribuire al 55enne e ad un complice in fase di identificazione, tre colpi commessi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro ai danni di due supermercati di Giugliano. De Martino riuscì a portare via uova di Pasqua, forme di parmigiano e articoli per la casa per un danno di circa 1.700 euro. In un supermercato di Casandrino, invece, erano stati rubati generi alimentari per circa 1000 euro.