Lunedì 24 Settembre 2018, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. E' stato scoperto dai carabinieri mentre metteva a segno un furto all'interno della centrale Enel di Giugliano. Era partito da Scampia per arrivare a Varcaturo per rubare nella centrale dell’Enel: per Nicola Manfrecola di 57 anni sono scattate le manette e l'accusa di tentato furto aggravato. L'uomo si era introdotto nella centrale elettrica dell'Enel in via San Francesco a Patria dopo aver forzato la rete metallica di recinzione ed era già riuscito a disinstallare un pannello ellettrico con l’intenzione di caricarlo sulla sua auto, una Renault, parcheggiata poco distante. E' stato scoperto e arrestato dai militari dell’Arma intervenuti dopo che era scattato l'allarme. La refurtiva del valore di oltre duemila è stata recuperata e restituita ai funzionari dell'Enel, mentre l'uomo è in attesa del processo con rito direttissimo.