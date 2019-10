La scienziata napoletana che si quota a Piazza Affari: «All'estero non per fuggire ma cogliere opportunità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 15 Ottobre 2019, 08:19

Gabriella Colucci è una di quelle eccellenze napoletane che il mondo ci invidia. Laurea in Scienze Agrarie all'Università Federico II, per oltre un decennio ha approfondito le proprie competenze in giro per il mondo. Nigeria, Australia, Stati Uniti, e proprio a San Diego e all'enorme comunità scientifica internazionale, germoglierà il seme di un progetto tutto suo. Nel 2004 è fondatrice e Ceo di «Arterra Bioscience» e pochi anni dopo anche di «Vitalab», joint venture tra Arterra e Intercos dedicata alla biocosmesi, entrambe nella nostrana tech valley di Napoli Est. È l'unica donna italiana ad aver ricevuto il Premio EU Women Innovator, nel 2018, anno in cui ha inoltre ricevuto il Premio Bellisario Women Value Company.«Avevo 45 anni e dopo una carriera soddisfacente sentivo forte l'esigenza di tornare in Europa. Mi sento fortemente europea e ho deciso di tornare a Napoli, nella mia città, perché convinta che fosse il posto giusto. È una terra di opportunità per i settori tecnologici, avrei potuto ottenere almeno all'inizio dei finanziamenti agevolati, ma soprattutto avrei trovato qualità del personale, formatosi nella sua eccellente Università e nei centri di ricerca».«Che si basano su tante variabili, non solo sulla didattica. Sulla preparazione non ho dubbi. Qui mi sono formata io, e come me, tanti napoletani che ho conosciuto all'estero: tutte persone che hanno riscosso enorme successo».