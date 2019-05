Sparatoria in ospedale, Gabrielli: «A Napoli un livello da gangster»

Venerdì 17 Maggio 2019, 12:27

In questo momento la criminalità napoletana ha modalità di azione che hanno raggiunto «un livello gangsteristico». Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli a margine dell'incontro con i capi delle polizie dei Balcani commentando quanto accaduto la scorsa notte in un ospedale di Napoli.Un livello, ha aggiunto, «che è anche legato all'azione delle forze di polizia e della magistratura, che ha disarticolato i clan storici» e che però evidenzia «modalità di azione che hanno aspetti ancor piu preoccupanti». Gabrielli ha dunque sottolineato che quest'ultimo episodio, così come la vicenda di Noemi, impongono alle forze dell'ordine di «alzare la guardia». Anche se, ha concluso, «ancora una volta voglio ringraziare gli uomini e le donne che ogni giorno a Napoli garantiscono livelli di sicurezza accettabili».