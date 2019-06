Demolito il ponte Morandi, il papà di una delle vittime: «Giovanni, noi non crolleremo»

Venerdì 28 Giugno 2019, 13:31

TORRE DEL GRECO - «Noi non crolleremo Giovanni, la nostra voglia di verità non crollerà». Nel giorno dell'addio al Ponte Morandi a Genova - demolito questa mattina alle 9.37 - Roberto Battiloro ricorda suo figlio Giovanni, morto insieme ad altri tre amici di Torre del Greco Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione nel tragico crollo del viadotto ligure.In un post su Facebook il papà di Giovanni invoca giustizia per la morte del figlio, dei suoi compagni e delle 42 vittime della sciagura: «Noi non crolleremo Gio', nessuna vincita economica, nessun rimborso ci allontanerà' dalla nostra ricerca di fare verità, urlare il bisogno di avere giustizia per te e per le altre 42 vittime. Noi siamo la testimonianza di un ponte che non crollerà, resterà in piedi sino alla fine, fino a quando gli uomini che ti hanno ucciso non marciranno in galera, colpevoli di strage cosciente».I quattro amici di Torre del Greco si trovavano sul Ponte al momento del drammatico crollo, il 14 agosto 2019. La loro auto fu colpita e sommersa mentre attraversavano il viadotto crollato. Erano diretti a Nizza dal fratello di uno di loro. Poi sarebbero ripartiti per Barcellona dove li aspettava la fidanzata di uno del gruppo.