Getta la droga dal finestrino: arrestato 39enne nel Napoletano

Un altro arresto per droga e controlli costanti a Caivano, dove i carabinieri stanno stanno presidiando il Parco Verde. In manette un 39enne bloccato dopo un inseguimento sulla statale 7 bis. Durante la fuga, l'uomo ha buttato un involucro dal finestrino, recuperato dai militari. Al suo interno, dosi di cocaina ed eroina. Un 55enne è stato invece arrestato per evasione.