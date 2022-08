Individuati sulla panchina con droga, scatta il sequestro e la perquisizione

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato tre persone su una panchina in piazza Guarino, ad angolo via Agnello di Napoli, che alla vista della volante si sono date alla fuga prendendo direzioni diverse. I poliziotti hanno inseguito e bloccato uno di loro, trovandolo in possesso di 8 grammi circa di marijuana, mentre presso la sua abitazione hanno rinvenuto, all’interno della camera da letto, un involucro contenente la stessa sostanza. Il 30enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



