La denuncia sortirà effetto e il Comune di Napoli interverrà

. Lo dice Paolo Siani, fratello del giornalista ucciso a Napoli dalla camorra, commentando lo stato di degrado in cui versano le Rampe dedicate a Giancarlo Siani nel quartiere Arenella, a pochi passi da dove il cronista abitava, come documentato nei giorni scorsi dall'Adnkronos. »Il problema dell'assenza di manutenzione - spiega Paolo Siani all'Adnkronos - non riguarda solo le Rampe dedicate a Giancarlo ma tutta la città, dove si registra anche carenza di giardinieri. Si fanno delle cose stupende ma se poi non vengono curate finisce tutto nel degrado e nell'abbandono. Si potrebbe almeno impedire che facciano tutti quei murales sotto alla targa in memoria di Giancarlo. Bisogna - conclude il fratello del giornalista - conservare in modo decoroso questi luoghi simbolo

.

Giovedì 19 Settembre 2019, 13:20

