Sabato 13 Gennaio 2018, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2018 13:37

Un 33enne di origine brasiliana è stato accoltellato mentre si trovava in una delle stradine a ridosso di via Toledo, nei Quartieri Spagnoli. Il giovane è stato assistito e suturato all'ospedale Vecchio Pellegrini per due ferite da arma da taglio all'altezza della spalla.L'aggressione, secondo quanto riferito dalla vittima, sarebbe stata ad opera di un suo conoscente con il quale c'era stato un diverbio degenerato nella violenza ma sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.