Girolamini, la lenta agonia: «Siamo senza personale», tour negati ai turisti

È datata 1° ottobre l'e-mail inviata da un'associazione culturale e letteraria di Catania: in trenta vogliono visitare i Girolamini, il 29 o il 30 dicembre. «», la risposta. E il 2 ottobre la stessa domanda è rivolta da Bari per una quarantina di dipendenti e funzionari della prefettura e della questura in partenza a più stretto giro: sabato 30 novembre. Nulla da fare: tour negati anche cambiando periodo. Così, il 3 ottobre: a scrivere è l'Università della Svizzera italiana, con sede a Lugano, a nome di 30 studenti del master. Respinti. Seguono i messaggi di piccoli gruppi, da due, tre o quattro persone. Ma nessuno viene ammesso a causa delle carenze in organico che continuano ad aggravarsi al punto che già adesso le attività nel complesso monumentale sono ridotte. E i dirigenti dimezzati.È appena andata via l'archeologa, incaricata del riordino della collezione antiquaria della Biblioteca e impegnata nella comunicazione scientifica. Assunta nel 2017 mediante la selezione denominata «60 esperti per il patrimonio culturale». Con contratto a termine, rinnovato nel 2018 e prorogato per altri 9 mesi nel 2019. Fino alla scadenza del 29 ottobre. «Le richieste di prenotazione anche tramite CoopCulture aumentano, ma gli operatori sono sempre di meno», è il paradosso segnalato in una relazione interna dal direttore dei Girolamini,, che fa il punto sulla situazione registrata dalla riapertura al pubblico, il 16 aprile, nell'ultimo semestre. L'architetto certifica: «Arrivano tra le 10 e le 15 telefonate al giorno da cittadini e da comitive che chiedono di ammirare gli inestimabili tesori, soprattutto la Biblioteca». Quella di via Duomo è la più antica in città e la seconda d'Italia, dopo la Malatestiana di Cesena, con i suoi 150mila titoli tra cui 514 manoscritti censiti prima del saccheggio. E, il grande interesse, da parte di napoletani, turisti e intellettuali, è dimostrato anche dalle adesioni alle iniziative proposte: con 295 biglietti staccati, ad esempio, il 13 ottobre, in occasione della domenica gratuita; altri 50 presenze contate il 16 ottobre, nel mercoledì dedicato alla «memoria dell'antico», conferenza più tour nella quadreria e nelle sale storiche. Ottanta gli accessi, il 30 ottobre; oltre cento ieri, ma un folto numero di persone è rimasto fuori, sempre a causa delle esigue forze in campo.Un altro documento, sottoscritto da De Nicola, è stato così indirizzato al neoministro per i beni culturali, ricordando la visita ai Girolamini compiuta danel precedente mandato, e il valore simbolico delle iniziative in corso. «Ma il personale in servizio ai Girolamini a oggi risulta composto da dieci unità, e nemmeno tutte a tempo pieno», questo il dato aggiornato. In particolare, sono sei dipendenti del Mibac a tempo indeterminato: due addetti all'accoglienza e alla vigilanza a tempo pieno e due in part-time, due assistenti amministrativi, un funzionario specializzato in storia dell'arte impegnato come direttore operativo nei cantieri della Soprintendenza e quattro addetti alla movimentazione dei libri. «Con queste minime risorse - dice con orgoglio de Nicola - nell'ultimo anno il sito dei Girolamini, così importante e significativo per Napoli, saccheggiato e devastato, spesso assunto a paradigma del patrimonio culturale italiano, ha manifestato importanti segni di rinascita». Successi che, però, rischiano di essere vanificati dalla lenta e inarrestata agonia dovuta all'emorragia di personale. Avvisa il direttore: «Senza rinforzi, nostro malgrado non potremo più aprire al pubblico se non con il contagocce e in circostanze straordinarie». Il calendario prevede solo altre sette opportunità di accesso nei prossimi due mesi, tra cui una lezione di, docente, storico dell'arte e saggista. Di qui l'appello rilanciato, perché al momento inascoltato: come preghiere per visitare il luogo di struggente bellezza.