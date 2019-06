Mercoledì 12 Giugno 2019, 22:43

Si è svolto oggi a Palazzo Santa Lucia l’incontro con tutti i sindaci direttamente interessati, convocato dal Presidente Vincenzo De Luca per definire gli interventi da assumere per evitare la chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano. La Regione ha assunto una serie di iniziative concordate con l’Ordine degli Avvocati dell’area Nord e i sindaci, a cominciare dall’assegnazione di personale e di sostegno finanziario nell’ambito dei progetti già attivi in Regione in tema di formazione e di legalità. La Regione si è impegnata a garantire inoltre opere strutturali e supporto tecnologico. Il Presidente De Luca e i sindaci hanno quindi sottoscritto una lettera indirizzata al Ministro della Giustizia con cui si chiede un intervento diretto per il mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano trasformandolo in sede di competenza ministeriale. A condividere e sottoscrivere l’atto formale è stato anche il sindaco di Giugliano, insieme ai sindaci di Marano, Melito, Mugnano, Calvizzano, Qualiano, Villaricca.