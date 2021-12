Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti presso una struttura ricettiva in via San Francesco a Patria a Giugliano in Campania dove hanno rintracciato e arrestato Dawid Sergiusz Sosin, 28enne polacco, poiché destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità polacche lo scorso 5 marzo dovendo espiare la pena detentiva di 4 anni e 8 mesi per reati contro la persona e il patrimonio.