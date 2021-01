Giugliano: latitante da dicembre scorso. I carabinieri lo trovano in albergo

I carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato - in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di napoli - Hadzovic Sevkija, 66enne serbo domiciliato presso il campo rom in via circumvallazione esterna di napoli e già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo era colpito dal provvedimento emesso dell’autorità giudiziaria il 1 dicembre scorso e di lui si erano perse le tracce. Il 66enne - che dovrà scontare 4 anni e 9 mesi di reclusione in carcere - è stato ritenuto responsabile di svariati furti aggravati, di ricettazione e di tentata estorsione commessi in napoli, roma e Ancona.



I militari dell’arma lo hanno scovato (era solo) questa notte all’interno di un albergo giuglianese in via San Francesco a patria. Hadzovic sarà condotto al carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria partenopea.

