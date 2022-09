Giugliano, colpisce la compagna con una sedia davanti al figlio di quattro anni, arrestato

Non era la prima volta che l'uomo scatenava la sua violenza sulla donna. Durante la notte l'ennesima lite, prima le urla, poi il pugno e poi l'ha colpita con la sedia. Violenze commesse a Giugliano, davanti agli occhi del figlio di quattro anni.

La donna, al suolo tumefatta, ha trovato la forza di comporre il 112 sul tastierino del cellulare, mentre il compagno era scappato via con il bimbo in lacrime. I carabinieri della sezione di radiomobile di Giugliano hanno intercettato l'uomo e il piccolo sotto la sua abitazione: in tasca aveva un coltello a serramanico. L'uomo è ora in una cella del carcere di Poggioreale. Il bambino è tornato tra le braccia della madre che ha rifiutato l'intervento dei medici.