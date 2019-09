Sabato 14 Settembre 2019, 15:39

Benito Galdieri, 30enne di Giugliano, è stato arrestato al rione Traiano dai carabinieri del nucleo radiomobile del gruppo Napoli. I militari lo hanno notato nel viale Traiano mentre era in auto insieme a due amici pregiudicati e hanno fermato il gruppo per l'identificazione. Galdieri ha fornito un nome falso, quello del fratello, per evitare guai: era sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga. Ma i carabinieri non hanno impiegato molto a risalire alla sua identità: i rilievi fotosegnaletici hanno fatto emergere la verità. Il 30enne è stato arrestato per false attestazioni a pubblico ufficiale e evasione e portato in carcere.