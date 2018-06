Choc a Giugliano: scritte omofobe nella piazza del Municipio durante la celebrazione di un'unione civile

Venerdì 29 Giugno 2018, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 11:05

GIUGLIANO - «Auguri ricchioni». È questa la scritta ritrovata questa mattina in piazza Municipio a Giugliano. Di fianco c’è una svastica.Stamane al Comune si celebra l’unione civile di un attivista politico con il suo compagno e la scritta sarebbe dunque stata fatta nella notte in vista della celebrazione. In zona ci sono telecamere di videosorveglianza che potrebbero far luce sulla vicenda.