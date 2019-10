Lunedì 21 Ottobre 2019, 10:47

I Carabinieri della stazione di Giugliano in Campania hanno arrestato un 45enne di Qualiano, ritenuto responsabile di atti persecutori (stalking) nei confronti della moglie con la quale è in fase di separazione.La donna era stata presa a pugni e le erano stati strappati anche dei capelli. Approfittando di un momento di distrazione del marito, ha chiamato il 112 e chiesto il soccorso dei carabinieri.Intervenuti, i militari hanno bloccato e arrestato il 45enne che, nonostante la loro presenza, ha ripreso a insultare la donna.Secondo quanto dichiarato dalla vittima, l’uomo l’aveva costretta a subire continue vessazioni fisiche e psicologiche. Dal giorno in cui si era decisa ad affrontare la separazione, l’uomo aveva iniziato a pedinarla e a minacciarla di morte. A nulla erano servite le denunce già presentate.Tradotto al carcere di Poggioreale, il 45enne è in attesa di giudizio.