Domenica 30 Dicembre 2018, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I distinti trasformati in un grande bagno pubblico. Questo quanto accaduto ieri sera allo stadio San Paolo, in seguito ad alcuni guasti ai servizi igienici. Le file – tra il primo ed il secondo tempo – sono diventate interminabili all’ingresso dei bagni ancora utilizzabili. La maggioranza dei wc però risultava rotta o fuori servizi per guasti e tubazioni occluse. Questo è stato sufficiente a trasformare l’intero settore in un enorme gabinetto a cielo aperto. Centinaia di tifosi hanno urinato sulle mura, vicino ai cancelli e sulle scale. Uno scempio ed un degrado che per pochi minuti ha trasformato l’impianto di Fuorigrotta in uno stadio da terzo mondo.