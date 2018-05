CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 22 Maggio 2018, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aspiranti infermieri sono partiti in autobus ieri alle 17 da piazza Montpellier, a Salerno. Poi fermate a Nocera, Torre del Greco, Napoli (ore 18:30 davanti all’hotel Ramada) e ancora soste a Caserta, Caianello, Cassino, Frosinone e Roma Est. Notte di viaggio e la carovana di autobus arriva questa mattina alle 7 al PalaAlpitour di Torino. In tempo e, ci si augura, lucidi a sufficienza per partecipare al concorso per cinque posti di infermiere a tempo indeterminato all’Humanitas Gradenigo di Torino. Le domande sono 2.839: 568 persone per ogni assunzione in palio. E poteva andar peggio. Lo scorso 7 settembre, per un solo posto nell’Asl di Ferrara, si sono iscritti al concorso in 10.194. Molti da Sud, dove il commissariamento eterno della sanità di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia ha bloccato il turnover e quindi i concorsi. Proprio ieri il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato lo sblocco della assunzioni nella sanità regionale con la necessità di coprire 7mila posizioni lavorative, ma non siamo ancora nella fase operativa della partenza dei bandi. Quindi, per chi oggi mancherà l’assunzione a Torino, non resta che riprovare. I bandi al Centro e al Nord Italia sono continui e ormai ne spunta anche qualcuno al Sud: dopodomani scadono i termini per 46 posti di infermiere nei carceri di Palermo mentre il 29 maggio è l’ultimo giorno per presentare la domanda per 20 posti a Modena. Invece il prossimo viaggio della speranza è in calendario per il 20 giugno: destinazione Friuli Venezia Giulia.