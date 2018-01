CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Gennaio 2018, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2018 11:19

È scoppiata la rivolta. A partire da domani, e per quattro settimane consecutive, i giudici di pace incroceranno le braccia per protestare contro la riforma voluta dal ministro Andrea Orlando. Verranno garantiti solo gli atti indifferibili e urgenti e la tenuta di un'udienza a settimana, fanno sapere i magistrati onorari. Ma per il resto sarà una guerra frontale. Uno sciopero generale che solo in Campania rischia di bloccare 150mila procedimenti nei prossimi trenta giorni. Nel mirino dei giudici di pace già pronti a fare ricorso al Tar del Lazio, c'è il decreto legislativo del 3 luglio dell'anno scorso, che riforma la magistratura onoraria, «a partire dalla circolare che vieta i trasferimenti per finire con gli imminenti bandi di concorso». «Il ministro Orlando ammonisce l'Unione nazionale dei giudici di pace - sta portando avanti una riforma che segnerà il de profundis della giustizia in Italia e lo contrasteremo con tutti gli strumenti consentiti dalla legge».Che cosa sta accadendo esattamente? Per comprendere bene la complicata vertenza, occorre fare un passo indietro, e fornire qualche numero. La figura del giudice di pace è stata istituita nel 1991 con il compito di smaltire procedimenti civili e penali. Una decisione che nel tempo si è rivelata sempre più preziosa per aggredire gli arretrati. A oggi i giudici di pace sono 5mila in tutta Italia (900 in Campania, di cui 350 a Napoli e provincia), e trattano il 50 per cento dei processi civili, ossia 800mila procedimenti, e il 20 per cento di quelli penali (circa 200mila) con competenze rilevanti come quelle affidate loro dalla legge in materia d'immigrazione. In carica per quattro anni, con la possibilità di ottenere una proroga della stessa durata, i giudici di pace sono stati inquadrati finora con una sorta di contratto subordinato che prevede un fisso di 700 euro, più un bonus di 70 euro a udienza e di 56 per ogni procedimento definito, ma che non prevede il pagamento di contributi (bonus che saltano con la riforma). L'ingente mole di lavoro quotidiano, spiegano i magistrati onorari, ha costretto però nel tempo quasi tutti a fare del lavoro di giudice di pace l'unica professione da loro esercitata, con guadagni che possono arrivare fino a 72mila euro lordi all'anno. «La riforma però cambierà tutto», spiega il presidente dell'Associazione nazionale dei giudici di pace. «Non è pensabile che a fronte di un aumento futuro dei carichi di lavoro sino all'80 per cento del contenzioso si possa trasformare il nostro lavoro in un rapporto part-time». «Ciò avverte Crasto - determinerebbe un crollo della produttività ed efficienza degli uffici giudiziari, i cui disservizi già oggi costano al Paese mezzo miliardo di euro l'anno per risarcimenti dovuti alla lentezza dei processi». Perché la rabbia dei magistrati onorari è montata sino a tal punto?