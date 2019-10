Il dramma della mamma di Alessandra: «Ha ucciso mia figlia ma sui social vende prodotti: così viola i divieti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:20

«È ai domiciliari, ma vive come se fosse libero. Da casa sua pubblicizza, e presumibilmente vende, una serie di prodotti sulla pagina di un social network». Olimpia Cacace, la madre di Alessandra Madonna, la giovane ballerina uccisa nel settembre di due anni fa dall'ex fidanzato Giuseppe Varriale, ha ingaggiato una nuova battaglia legale con il giovane, condannato in Appello a otto anni e due mesi per omicidio preterintenzionale. Ieri la mamma di Alessandra lo ha denunciato ai carabinieri di Mugnano, il comune dove la notte tra il 7 e l'8 settembre del 2017 Alessandra perse la vita, travolta e uccisa dall'auto guidata da Giuseppe. La pagina «93 street», è facilmente raggiungibile su Facebook. Ad aprirla, prima che si consumasse la tragedia, furono proprio Giuseppe e Alessandra, all'epoca innamorati e intenzionati a legare il loro nome anche ad attività di carattere imprenditoriale. «93 street», pagina dedicata all'e-commerce, fu oscurata dopo la morte della ragazza: familiari e amici della vittima accusarono infatti Giuseppe di lucrare sulla scomparsa di Alessandra, postando foto di orologi, cappelli, occhiali e gadget di vario genere accanto a quelle della giovane vittima. Ma da qualche tempo è di nuovo visibile e Giuseppe - secondo quanto denunciato da Olimpia Cacace ai carabinieri - avrebbe di recente postato nuove foto e video a carattere pubblicitario.