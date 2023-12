Come ormai è da tradizione si è acceso l’albero d’autore al Renaissance Naples hotel Mediterraneo.

Questa volta a firmarlo è Marco Ferrigno, pastoraio di San Gregorio Armeno.

Il maestro è di casa nell’albergo di via Ponte di Tappia, avendo già firmato un altro albero d’artista.

L’opera di Marco Ferrigno è stata realizzata su una struttura in ferro di oltre quattro metri di altezza dal nome “Christmas in the Air” ed è composta da sughero e muschio che ricoprono l’alto cono dove trova posto la Natività sormontata da un prezioso angelo.

L'albero è visitabile.