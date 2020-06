Il prefetto Valentini nello stabilimento Whirpool di via Argine: «La fabbrica deve restare aperta»

Ultimo aggiornamento: 20:01

E' stato accolto tra gli applausi e le speranze dei lavoratori il prefetto di Napoli Marco Valentini. Una visita importante, quella di oggi pomeriggio, nella fabbrica Whirpool di via Argine. Un momento di studio e confronto rispetto ad una vertenza che da un anno a questa parte, tiene con il fiato sospeso oltre 420 operai.«E' importante che io sia quì – afferma il prefetto Valentini – per rendermi conto di persona quanto sia necessario tenere aperta questa fabbrica. Ho chiesto al ministro dello sviluppo economico di portare avanti le negoziazioni con l'azienda e di partecipare io stesso ai tavoli di confronto. Ci tengo a manifestare vicinanza ai lavoratori che rischiano di perdere il loro impiego, perchè in questo periodo storico sarebbe un vero problema sociale. Ho informato il ministero dando anche atto della petizione di oltre 50.000 firme che nei giorni scorsi mi è stata sottoposta. L'impegno delle istituzioni sarà continuo per far si che le cose vadano nel verso giusto».Soddisfazione viene espressa anche dai rappresentanti delle varie sigle sindacali che oggi, assistendo alla visita, hanno dichiarato di essere contenti per questo interesse dimostrato dalla Prefettura.«Il prefetto è stato da subito molto sensibile alla nostra vertenza – affermano in fabbrica – e di questo siamo contenti. La sua presenza qui testimonia il fatto che dobbiamo andare avanti e che Whirpool non può e non deve lasciare la nostra città. Questo stabilimento è una vera eccellenza e deve essere ribadito in ogni modo. Siamo felici della sua solidarietà anche perchè lo sta facendo con i fatti ed impegnandosi per ognuno di noi».