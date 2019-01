CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 27 Gennaio 2019, 11:44

La grande attesa dei soldi, la grande paura del posto di lavoro lontano da casa. Febbre da reddito di cittadinanza nei Centri per l'Impiego di Napoli. Cento richieste al giorno agli sportelli dei vecchi Uffici del collocamento di Scampia, Capodichino e Fuorigrotta. Code dalle prime ore del mattino per avere la carta dei 780 euro, così la chiamano. C'è chi vorrebbe già il denaro e chi, stordito dalle notizie frammentarie, vorrebbe capirci di più. Alcuni si iscrivono per la prima volta, altri riattivano vecchie iscrizioni decadute. «L'aspettativa è alta conferma un addetto di sala del Centro per l'impiego di Scampia - riceviamo in alcuni giorni anche 130 persone. Mai vista tanta gente. Vogliono saperne di più, farsi trovare pronti. Insistono per presentare una pre-domanda, una sorta di prenotazione. Temono di rimanere esclusi».BUROCRAZIALa struttura di Scampia è all'interno di un edificio polifunzionale: c'è il commissariato di Polizia, ci sono sedi di associazioni e un'ampia vetrata che dà sulla vicina piazza. La bacheca delle proposte di lavoro del Centro per l'impiego è desolante. Ce ne sono solo due: una per analista programmatore laureato in informatica e una per badante di persona anziana. Entrambe scadute dalla metà di dicembre. Chi entra nella struttura, la bacheca degli annunci in realtà nemmeno la guarda. «Difficile spiegare che noi col reddito di cittadinanza non c'entriamo molto racconta un impiegato -. Arriviamo dopo, a quanto pare, per adempimenti successivi. Ma la gente sente notizie dalla tv e corre qui per avere i soldi». Il direttore del Centro è andato in pensione da poco. Lo sostituisce un funzionario, Enzo Garnier, che però si defila. «Chiedete alla Regione dice noi preferiamo non entrare in queste vicende». Ma alla domanda sull'afflusso di richiedenti del reddito di cittadinanza si porta una mano alla fronte e dà un numero: «almeno 100 al giorno».