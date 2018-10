Sabato 13 Ottobre 2018, 12:20

I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato 8 persone ritenute vicine al clan camorristico dei Mallardo per detenzione abusiva di armi, detenzione di munizioni da guerra e ricettazione. Sabatino Cimmino, 48enne, Roland Leshi, 37enne, Antonio Mangiapile, 33enne, Antonio Di Matteo, 23enne, Antimo Pugliese, 19enne, Federico Fabbozzi, 34enne, tutti di Giugliano, oltre a Salvatore Mauriello, 23enne e Gaetano Esposito, 21enne, entrambi di Villaricca, sono stati sorpresi dai militari a bordo di un furgone, una Fiat Panda e una Fiat Punto. Nei veicoli avevano nascosto l’utile per compiere rapine: una mitraglietta Scorpion con matricola abrasa e carica, una semiautomatica carica provento di furto, 37 cartucce calibro 9, telefoni cellulari e poi falci, tronchesi, pinze, guanti, scaldacollo, berretti e giacche. Gli arrestati sono stati portati in carcere.