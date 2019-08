Lunedì 19 Agosto 2019, 12:13

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per incendio di rifiuti in località Boscofangone. Giuseppe Vecchione, 32enne di Camposano, è stato fermato dai carabinieri della stazione forestale di Marigliano mentre stava appiccando il fuoco a parti di mobili in legno trattato con vernici e collanti, plastica e carta abbandonati sul terreno del padre.