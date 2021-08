Incidente a Giugliano, giovane morto in uno scontro frontale tra auto e moto

Incidente mortale questo pomeriggio a Giugliano. Un giovane ha perso la vita in uno scontro frontale tra auto e moto in via nuova Sant’Antonio. L’impatto intorno alle 17.

La vittima era a bordo di uno scooter che si è scontrato con una Lancia Delta. Non si conosce ancora l’identità del giovane che ha perso la vita perché non aveva documenti con sè. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e gli agenti della polizia municipale di Giugliano, guidati dal comandante Maiello, che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.

L’auto, a seguito dell’impatto, è finita nella saracinesca di una attività commerciale. Il motorino è stato invece sbalzato a diversi metri di distanza. Altre due persone sono rimaste ferite, l’automobilista e un altro ragazzo a bordo di un altro scooter.