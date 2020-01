Incidente a Pianura: auto contro scooter, due minorenni in ospedale

Grave incidente per due minori che si sono scontrati con un'auto a Pianura. La coppia di amici composta da un 17enne che guidava uno scooter Sh 125 e dalla passeggera 16enne ha tamponato violentemente una Fiat Punto condotta da un 77enne napoletano.



L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 15, su via Montagna Spaccata, una delle arterie viarie del quartiere dove la polizia municipale ha registrato, negli ultimi anni, un'alta incidenza di infortuni stradali. La minore, residente a Pianura come il ragazzo che conduceva lo scooter, è ricoverata all'ospedale Cardarelli in prognosi riservata mentre il 17enne è stato medicato al Cto per lesioni meno gravi.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale comandata da Antonio Muriano che ha ipotizzato la probabile mancanza dei caschi di protezione per i centauri. Gli agenti hanno comunque sequestrato i veicoli e richiesto itest tossicologici per tutti i soggetti coinvolti nello scontro. Sono in corso ulteriori accertamenti e indagini per accertare la dinamica dello scontro. © RIPRODUZIONE RISERVATA