TORRE ANNUNZIATA. Ha perso parte delle forniture che stava trasportando, provocando un tamponamento tra due auto, fortunatamente senza alcun ferito. Un camion che stava percorrendo l’autostrada A3 Napoli-Salerno in direzione del capoluogo partenopeo, tra le uscite Torre Annunziata nord e Torre del Greco, ha perso accidentalmente sulla carreggiata, durante il viaggio, alcuni tavolini e sedie in plastica ancora imballati. Due macchine immediatamente dietro, probabilmente per la paura di essere colpiti dal materiale o la prontezza nello schivarlo, non sono però riuscite ad evitare il contatto tra di loro.

Nessuna conseguenza alle persone, anche se al momento il traffico procede lentamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA