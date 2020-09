Barca rischia di finire contro la scogliera: provvidenziale intervento della Guardia Costiera a Ercolano

ERCOLANO. Imbarcazione senza controllo rischia di finire contro la scogliera: provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera. È accaduto questo pomeriggio nella zona posta ridosso del molo della Favorita, dove personale della Capitaneria a bordo di un mezzo navale, insieme ad una pattuglia a terra, chiamati sul posto da una segnalazione pervenuta attraverso il numero nazionale di emergenza in mare 1530, è intervenuto per prestare assistenza ad un natante da diporto in difficoltà. Assicurato il mezzo e messi al sicuro gli occupanti, la Guardia Costiera ha riportato a terra il natante dopo circa un’ora. Grande spavento a bordo ma fortunatamente nessuna conseguenza per gli occupanti del mezzo navale. © RIPRODUZIONE RISERVATA