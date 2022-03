Grave incidente sotto la galleria di "Varano" a Castellammare, traffico bloccato in ingresso e in uscita dalla Penisola Sorrentina. L'impatto tra un'auto e un caratterizzi che procedeva in senso opposto è avvenuto attorno alle dieci di questa mattina. L'automobilista è stato trasportato in gravi condizioni presso il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo.

