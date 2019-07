Domenica 14 Luglio 2019, 12:30

Incidente con giallo, nella tarda serata di ieri, nei pressi della rotonda Maradona, a ridosso dei comuni di Quarto, Marano e Villaricca. Due autovetture - secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Marano, intervenuti sul posto dopo una segnalazione - si sarebbero scontrate proprio in un punto al confine tra i tre territori. I danni alle auto, entrambe non provento di furto e lasciate sul ciglio della strada, sono ben visibili, ma nessun ha contattato i militari dell'Arma né tanto meno i mezzi di soccorso. Le auto non sono assicurate. I carabinieri di Marano e Pozzuoli stanno eseguendo ulteriori accertamenti, così come gli agenti della polizia municipale.