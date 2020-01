Incidente nella metropolitana di Napoli, 13 feriti: il più grave è il macchinista del treno

Ultimo aggiornamento: 11:18

Sono complessivamente cinque le persone che sono state trasportate in ospedale in seguito allo scontro dei treni della. Tre sono i feriti tra il personale Anm: due macchinisti e una donna, vice macchinista. I due uomini sono stati ricoverati all'ospedale Cardarelli, uno per trauma toracico e l'altro per trauma cervicale, entrambi non sono ritenuti gravi. La donna è stata invece soccorsa sul posto dall'unità «medicalmente avanzata» del 118 in grado che ha prestato le prime cure., tutti refertati per lievi contusioni ed escoriazioni e soccorsi per il forte stato di choc. Sono stati trasferiti al Cto una donna che ha riportato un trauma lombo sacrale e un uomo con sospetta frattura agli arti inferiori. Ricoverata al Cardarelli, invece, un'altra persona per trauma alla mano. Altri sette passeggeri sono stati medicati sul posto per escoriazioni e soccorsi per lo choc grazie al posto medico che è stato immediatamente attivato. Cinque in totale le ambulanze giunte sul luogo dell'incidente.