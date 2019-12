Tragico incidente in via Solfatara a Pozzuoli, 57enne scivola con la moto e muore

Un uomo di 57 anni, napoletano, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in via Solfatara in prossimità del cosiddetto ponte «mostro» e quasi all'ingresso di via Vigne. Sul posto c'è la Polizia Municipale di Pozzuoli, diretta dalla comandante Silvia Mignone, e un'ambulanza del 118 dell'ospedale di Pozzuoli. Ancora non del tutto chiara la dinamica dell'incidente che è al vaglio dei vigili urbani che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. L'uomo in sella ad una motocicletta, secondo una prima sommaria ricostruzione effettuata dai caschi bianchi, comunque, sarebbe scivolato rovinando a terra. © RIPRODUZIONE RISERVATA