Influenza stagionale, il vaccino per proteggere gli anizani

L'influenza stagionale colpisce con complicanze più gravi gli anziani: proteggerli con una vaccinazione efficace può voler dire salvare loro la vita. A fare il punto su come migliorare le coperture, ancora al di sotto del 75% e molto disomogenee a livello regionale, è la campagna «Vaccinare è proteggere», che fa tappa oggi in tre regioni: Campania, Puglia e Sicilia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ormoni, il ruolo chiave contro il cancro in un caso su quattro I DATI Bollettino Covid oggi 30 giugno: 83.274 casi e 59 morti. Boom... LA PADEMIA Covid, al lavoro mascherine Ffp2, misurazione febbre e mense...

L'obiettivo dell'incontro in streaming è mettere a confronto le istituzioni regionali con esperti della sanità, clinici, farmacoeconomisti, medici di medicina generale, farmacisti e associazioni dei pazienti, per migliorare l'attuale piano di vaccinazione antinfluenzale. Ad avviare i lavori Stefania Maggi, professoressa dell'Istituto di Neuroscienze Invecchiamento - Cnr di Padova, Francesco Costa, professore associato della Bocconi School of Management Milano, Sabrina Nardi, consigliere di Salutequità, Fiorenzo Corti, vice segretario Federazione medici di medicina generale (Fimmg) e Simona Barbaglia, presidente Respiriamo Insieme onlus. Quindi, il dibattito proseguirà con le istituzioni regionali. Per la Regione Campania, con il presidente e il segretario della commissione Sanità e Sicurezza sociale Vincenzo Alaia e Michele Schiano, e i componenti della commissione Gianpiero Zinzi e Vincenzo Ciampi. Per la Regione Puglia sono previsti gli interventi dell'assessore alla Sanità Rocco Palese, di Antonio Gabellone e Lucia Parchitelli, componenti commissione Assistenza sanitaria. Per la Regione Sicilia interverranno Elvira Amata e Giuseppe Concetto Arancio, rispettivamente Componente e segretario della commissione Salute.