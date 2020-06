Napoli: 17enne investita in via Diocleziano, gravi i due giovani sulla moto

Una ragazza di 17 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada su via Diocleziano, a Fuorigrotta. L’episodio è accaduto domenica sera, dopo le 18 e la minore è stata soccorsa dall’ambulanza e trasportata all’ospedale San Paolo. Per lei, i sanitari hanno stabilito una prognosi di 10 giorni riferita principalmente a traumi ortopedici ma, invece, per i centauri, due 25enni a bordo di uno scooter Liberty 125, la prognosi è riservata. La coppia di giovani che stava percorrendo l’asse stradale dirigendosi verso Bagnoli, è ricoverata all’ospedale Cardarelli.



Sul posto è intervenuta la volante della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale che non ha ritrovato caschi di protezione sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza degli uffici comunali, e sempre secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti, la minore colpita dallo scooter, non ha attraversato sulle strisce pedonali. L’investimento pedonale di ieri è solo l’ennesimo degli incidenti che si verificano con una frequenza così alta su via Diocleziano, da rendere necessario «un intervento strutturale sull’asse viario» come ha spiegato Antonio Muriano, comandante dell’Infortunistica Stradale della polizia locale di Napoli, che ha redatto un vero e proprio dossier a riguardo.



Raccogliendo i dati degli ultimi anni e le numerose segnalazioni dei comitati cittadini, sempre più preoccupati per l’alto numero di incidenti e investimenti sulla strada, è stato considerato necessario un vero e proprio studio al fine di valutare le possibili soluzioni da mettere in pratica. Il dossier di 34 pagine, realizzato dal Servizio di Polizia Locale di Infortunistica Stradale e dall’Area Viabilità e servizio Trasporto Pubblico del Comune di Napoli, illustra con planimetrie e dati statistici gli interventi che potrebbero evitare o quantomeno ridurre gli incidenti stradali. Il progetto degli «Interventi di Traffic Calming» punta, infatti alla «mitigazione del rischio incidenti su via Diocleziano e via nuova Bagnoli,

asse stradale di collegamento tra Bagnoli, Coroglio e il Comune di Pozzuoli con la zona Fuorigrotta e l’area centrale città».



«Nel corso degli anni numerosi incidenti sono stati legati a forte velocità, in special modo nelle ore serali e notturne per cui ordinanze sindacali hanno imposto limite di 30 km che però viene costantemente disatteso» si legge nel dossier dove vengono elencate le misure adottate negli ultimi anni durante i quali si sono registrati diversi «esiti mortali». Dunque, una delle misure proposte da Muriano e considerata più adeguata all’asse stradale è «l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in gomma» che, nello studio sottoposto alla Prefettura di Napoli, sono stati progettati in almeno 11 punti diversi dell’asse. Oltre a questa soluzione, il dossier chiede di «verificare la possibilità di autorizzare installazione di sistemi di rilevo della velocità con postazioni autovelox, nonostante si tratti di strade urbane di scorrimento, per le quali non sono previsti» e viene proposta l’inclusione delle due strade nella rete di «videosorveglianza territoriale»



«Aspettiamo risposte sul progetto e ci è stato riferito che, per la sua applicazione, occorre l’unanimità dei pareri dei soggetti coinvolti nel transito di emergenza della strada, come i Vigili del Fuoco, le ambulanze e altri- conclude Muriano- dunque attendiamo che la Prefettura riunisca questi enti per procedere al più presto all'attuazione del progetto» © RIPRODUZIONE RISERVATA