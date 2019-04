CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Aprile 2019, 09:14

Non è facile la vita del turista. Per vari motivi: la stanza prenotata su Booking o Airbnb può non essere come in foto, non ha lo stesso affaccio o «è molto più sporca». C'è chi, come la turista brasiliana Maria Hartman, trova e filma «insetti tra le lenzuola e sui cuscini», o chi pensava «di avere frigo, cucina, e invece no, l'appartamento è solo un posto per dormire», avvisa Fabio Pierluigi. All'eventuale problema d'alloggio si aggiunge poi quello dei trasporti, abusivi e non, di taxi autorizzati, navette improvvisate o auto a noleggio con conducente: «Le tariffe dei taxi a Napoli sono spesso più alte per i turisti - spiega il capitano Vincenzo Di Stazio, responsabile del settore Polizia turistica dei vigili urbani di Chiaia - E abbiamo rilevato la presenza di una trentina di Fiat Multipla che caricano i turisti alle fermate del bus, facendogli pagare un biglietto di circa due euro». Dulcis in fundo, i venditori di accendini e «corni della fortuna» che assediano belgi, pugliesi, giapponesi e milanesi a Cappella Sansevero, al Duomo e in tutto il centro: «Non vanno via se non li si allontana quattro o cinque volte, sono troppo insistenti». Napoli è bella e trasandata, molti turisti, in questo boom pasquale di visite, sorridono della pizza, della città e delle rispettive sistemazioni. Ma anche la vacanza può non essere solo rose e fiori.