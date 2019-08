Ischia: il motoscafo imbarca acqua, a bordo 4 adulti e una bimba di 2 anni. Soccorsi dalla Guardia costiera

Sabato 10 Agosto 2019, 16:10

Poco dopo le 13 odierne è giunta alla sala operativa della Guardia Costiera di Ischia (comandante Andrea Meloni) una chiamata di soccorso nella quale si segnalava – fuori dal porto di Forio in località Chiaia – un natante in difficoltà con a bordo 5 persone, tra cui una bambina di 2 anni. Venivano inviate in soccorso due unità della Guardia Costiera, in servizio di vigilanza, e dirottati due gommoni della Marina del Raggio Verde con a bordo personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Forio.L’unità stava imbarcando acqua ed era priva di propulsione. A bordo erano presenti 2 adulti mentre gli altri occupanti erano stati già prelevati in sicurezza da un pattino di salvataggio di uno dei lidi della spiaggia della Chiaia. Si procedeva quindi ad allontanare il natante in difficoltà dalla scogliera, per la successiva messa in sicurezza, e ad aumentare la portata dell’esaurimento dell’acqua presente nella sentina, permettendo così il pieno galleggiamento dell’unità ed il successivo rimorchio all’interno del porto di Forio.Gli occupanti del natante, nonostante lo spavento, erano tutti in buone condizioni.