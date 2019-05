Jorit, al via al Centro Direzionale di Napoli il mega murales per le Universiadi

Martedì 7 Maggio 2019, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E così iniziò la storia...». Con un breve post l'artista Jorit Agoch ha annunciato sui social l'avvio di un gigantesco murales al Centro Direzionale di Napoli. Un lavoro che gli è stato commissionato in occasione della trentesima Universiade e che prevede una raffigurazione dei volti di cinque atleti di punta della Campania: Patrizio Oliva per Napoli, Nando De Napoli per Avellino, Carmelo Imbriani per Benevento, Antonietta De Martino per Salerno, Nando Gentile per Caserta, vere e proprie icone dello sport campano.