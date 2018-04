Movida, pub negli scantinati: inchiesta sui mancati controlli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Aprile 2018, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2018 09:43

Carte false per tenere a battesimo un locale notturno. Dichiarazioni fasulle per segnalare l'inizio della propria attività lavorativa, in mancanza degli attestati richiesti.È uno dei filoni di indagine che punta a verificare la correttezza delle pratiche alla base della nascita di decine di locali pubblici in zona centro storico o in altri spaccati «in» della movida partenopea.Un'ipotesi investigativa che punta a fare chiarezza sulle cosiddette «scia», le segnalazioni certificate di inizio attività, documenti spediti in questi mesi agli enti locali (Asl e uffici comunali in primis) per ufficializzare l'apertura di bar, paninoteche, night in una delle zone più ambite della città. È solo uno dei filoni investigativi legato alla movida di Napoli, alla luce di esposti indirizzati in Procura negli ultimi tempi da comitati cittadini e semplici residenti.Centro storico, motore turistico cittadino, la Procura ha deciso di aprire un fascicolo su quanto sta avvenendo all'ombra di Decumani e mura antiche. Un filone ad hoc sul boom di attività commerciali legate al by night, a proposito delle richieste indirizzate agli enti locali per dare notizia dell'apertura di una nuova attività, ma che punta a fare chiarezza anche sugli eventuali controlli che ne sono derivati.Inchiesta esplorativa, al momento c'è un faro acceso su alcuni locali «all'altezza del piano stradale» che si sono trasformati in attività ricettive, tra ristorazione e decibel impazziti.