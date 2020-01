La cocaina nel calzino: arrestato pusher nei vicoli di Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in un appartamento di vico Foglie a Carbonara per una segnalazione di spaccio di sostanze stupefacenti.



I poliziotti, entrati nell'abitazione, hanno trovato un uomo sottoposto agli arresti domiciliari che, alla loro vista, ha lanciato un oggetto verso la stanza da bagno.



Gli agenti hanno recuperato un calzino contenente alcuni involucri di cocaina del peso di 11 grammi.



Inoltre, è stato sequestrato un bilancino di precisione nonché la somma di 180 euro trovata indosso all’uomo.



Carmine De Tommaso, 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.