Ladri aggrediti dagli automobilisti e arrestati nel centro di Napoli

Provano a rubare un’auto parcheggiata in strada a Napoli ma non riescono ad avviarla. Così raccolgono quello che possono dal suo interno: documenti ed effetti personali il bottino finale. Ma il loro tentativo viene ripreso da una telecamera di sorveglianza che dopo qualche ora si rivelerà fondamentale.

Trascorrono poco meno di 120 minuti e due uomini vengono aggrediti dai proprietari di alcune auto perché beccati a tentarne il furto. Così i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono e arrestano incensurato 22enne e un 30enne già noto alle forze dell’ordine. Sono entrambi di origini marocchine e la loro descrizione coincide perfettamente con quella dei due uomini ripresi dalla telecamera in Piazza de Nicola. Di qui l'accusa di concorso in furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Sequestrati gli attrezzi per lo scasso e tutta la refurtiva. I ladri saranno giudicati con rito direttissimo.