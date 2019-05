Venerdì 17 Maggio 2019, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 12:34

Una squadra di 4 uomini, tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stata notata questa notte dai carabinieri della stazione di Ottaviano mentre si aggirava per la città.I militari li hanno seguiti per un po’, poi i 4 si sono avvicinati ad un Suv parcheggiato in via Gianturco ed hanno iniziato ad armeggiare con arnesi da scasso e una centralina decodificata. A quel punto i carabinieri sono intervenuti bloccandoli e arrestandoli.Sono Antonio Quarto, 43enne già sottoposto all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria, Mario Noto, 30enne, Antonio Esposito, 40enne già con l’obbligo di dimora, tutti di Cercola, e Giuseppe Chirico, 23enne di Terzigno.Perquisendo i 4 e l’auto su cui si spostavano i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 centraline decodificate e un ricco set di attrezzi da scasso.Gli arrestati sono stati tradotti agli arresti domiciliari.