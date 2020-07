Lavoro nero a Napoli, denunciato dipendente del bar con il reddito di cittadinanza

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, insieme a quelli del Nas e del Nil per il contrasto al lavoro sommerso e la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri hanno controllato un bar del centro. Tre i lavoratori «in nero» sorpresi nel locale: nessuno di loro era stato formato sulla normativa anti-covid e uno dei tre, un 24enne, è risultato beneficiario del reddito di cittadinanza. Per lui una denuncia per truffa ai danni dello stato.

L'imprenditrice è stata denunciata perché aveva installato un impianto di videosorveglianza senza autorizzazione. Al bar è stata imposta la chiusura per 5 giorni e la 42enne sanzionata per oltre 14mila euro.

