I tagli, le coperture e il boss resuscitato: ​tutti i punti oscuri dei filmati di Fanpage

Sabato 17 Febbraio 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 10:11

Ci sono due cd sul tavolo dei pm di Napoli, raccontano sei mesi di indagine giornalistica, circa 900 ore di filmati, di quelli fatti grazie a un attore principale: l'ex boss della camorra Nunzio Perrella, l'ex broker reo confesso che da due anni a questa parte ha deciso di rilanciare la sua immagine al servizio del bene, sotto l'ombrello di media, pubblicazioni e social network. Ma nell'inchiesta napoletana sul lavoro fatto da Nunzio Perrella per conto di Fanpage non mancano perplessità, dubbi, esigenze di verifica, insomma interrogativi che hanno spinto il capo della Procura a iscrivere nel registro degli indagati, con l'accusa di concorso in corruzione Perrella, ma anche il direttore di Fanpage Francesco Piccinini e il giornalista che ha lavorato gomito a gomito con l'ex boss della camorra di Fuorigrotta. Poi ci sono «loro», gli «altri», che sono soggetti impossibili da identificare, che entrano in gioco all'ombra di un lavoro sotto traccia. Qualche domanda: come mai l'inchiesta sulla Sma, la società regionale specializzata nella rimozione di detriti, devia all'improvviso sullo studio professionale di un commercialista di Angri? Chi conduce la troupe di Perrella al cospetto di Roberto De Luca? Stando a quanto sta emergendo dalle indagini dei pm Amato e Sasso del Verme, la deviazione ad Angri delle indagini dipende da un «parente» di Francesco Colletta, un familiare del commercialista che si offre per fare da sponda. Era a conoscenza della vera identità del finto imprenditore, ma non sapeva nulla - almeno così sembra - dell'inchiesta condotta dal giornale on line.E non sono mancate polemiche, ieri pomeriggio, dopo la diffusione del primo scoop on line, quello che punta i riflettori su Lorenzo Di Domenico, amministratore della Sma, la cabina di regìa regionale che si occupa dell'emergenza della terra dei fuochi, di incendi e detriti. È stato lo stesso Di Domenico a passare al contrattacco, sostenendo accuse gravi nei confronti del giornale, ritenendolo responsabile di «tagli ad arte» nel montaggio, che avrebbe determinato una sorta di «mistificazione del colloquio avvenuto lo scorso gennaio».