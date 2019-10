Dava fuoco a tavole di legno coperte di formica: arrestato nel Napoletano

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 18:26

In via San Francesco a Patria i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato per combustione illecita di rifiuti Giulio Cimmino, un 40enne di Mugnano.In un terreno stava incendiando tavole di legno ricoperte di formica: erano state posizionate in due vasche da bagno laccate e di un contenitore di ferro. l’incendio è stato spento dai militari che hanno gettato sulle fiamme secchi terreno. Un’altra tonnellata di tavole laccate era accatastata poco distante dall’incendio e nell’auto dell’uomo. La macchina è stata sequestrata, così come il terreno.