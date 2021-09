Licenze alle Antille per le scommesse, sequestro da 22 milioni

Maxi-sequestro di beni per un valore complessivo di circa 22 milioni di euro, tra i quali partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie, automezzi, imbarcazioni, accessori di lusso e immobili situati nelle province di Bari, Taranto, Foggia, Cagliari e Napoli. A operare i finanzieri del Servizio centrale investigazione sulla Criminalità organizzata e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari che hanno eseguito un provvedimento di confisca definitiva, emesso dal Tribunale del capoluogo pugliese.

APPROFONDIMENTI IL RAPPORTO DELLA DIA «Baby gang scatenate e la camorra fa affari durante la... DIA Covid, la mafia cambia volto: meno violenza e più... ABRUZZO Abusi sessuali su uno studente, preside condannato a tre anni e sei...

È l'epilogo della attività investigativa denominata "Scommessa", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e svolta dallo Scico e dal Gico (Gruppo Investigazioni criminalità organizzata) delle Fiamme Gialle di Bari. In particolare, le indagini hanno permesso di scoprire l'operatività di una organizzazione criminale transnazionale, con base operativa a Bari e ramificazioni a Malta, Antille olandesi, Isole Vergini britanniche e Seychelles, dedito principalmente alla raccolta abusiva e gestione di scommesse sportive sul territorio nazionale ed estero.

Dalle attività investigative sviluppate attraverso intercettazioni telematiche, di conversazioni telefoniche e tra presenti, acquisizioni di documenti, indagini finanziarie e audizioni di collaboratori di giustizia è emerso che gli indagati, per le attività delittuose, si sarebbero avvalsi di società di diritto maltese nonché delle cosiddette skin, società di diritto estero provviste di licenze per operare nel settore dei giochi e delle scommesse rilasciate dalle Antille olandesi e non riconosciute in Italia.