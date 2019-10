Liceo Umberto di Napoli, piove all'interno: allagate aule e palestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 11 Ottobre 2019, 08:07

Piove all'Umberto. E pure parecchio. L'ultimo acquazzone, quello della scorsa settimana, ha allagato classi e corridoi costringendo il capo di istituto a far slittare l'orario di ingresso di circa mezz'ora per consentire al personale del liceo di asciugare alla meglio il pavimento, almeno lungo il percorso che gli studenti avrebbero dovuto seguire per raggiungere le classi. Il problema principale - secondo un gruppo di mamme e papà - si sarebbe verificato al primo piano dell'edificio, sul terrazzo: il manto di copertura non avrebbe retto il peso della quantità di acqua piovuta dal cielo provocando l'allagamento totale del piano sottostante. Colpa dei lavori di ristrutturazione fatti male - sempre secondo gli stessi genitori - che, invece di mettere in sicurezza quel terrazzo, lo avrebbero reso addirittura più permeabile di quanto non fosse. Non solo.